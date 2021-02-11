Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. maç haftası yarın başlıyor!
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 28. hafta maç programı şöyle:
12 Şubat Cuma:
12.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
14 Şubat Pazar:
13.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Çan Gençlik Kale Spor-Türk Hava Yolları (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)
15.30 Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel Voleybol)
16.00 Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
15 Şubat Pazartesi:
14.00 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)
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