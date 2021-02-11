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GeriVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. maç haftası yarın başlıyor!
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. maç haftası yarın başlıyor!

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. maç haftası yarın başlıyor!
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 28. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sultanlar Ligi'nde 28. hafta maç programı şöyle:

12 Şubat Cuma:
12.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

14 Şubat Pazar:
13.00 Nilüfer Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)
13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel Voleybol)
14.00 Çan Gençlik Kale Spor-Türk Hava Yolları (Çan Şehit H. İbrahim Eriç)
15.30 Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek Vestel Voleybol)
16.00 Sarıyer Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)

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15 Şubat Pazartesi:
14.00 Eczacıbaşı VitrA-İlbank (Eczacıbaşı)

Misli.com Sultanlar Liginde 28. maç haftası yarın başlıyor

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