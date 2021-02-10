MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Voleybol HaberleriGalatasaray HDI Sigorta, Dörtlü Final oynamaya hak kazandı
GeriVoleybol Galatasaray HDI Sigorta, Dörtlü Final oynamaya hak kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Voleybol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 18:22 | Son Güncelleme:

Galatasaray HDI Sigorta, Dörtlü Final oynamaya hak kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray HDI Sigorta, Dörtlü Final oynamaya hak kazandı
Abone Olgoogle-news

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray HDI Sigorta, PTT'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, kupada Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Tatiana, Ergül Eroğlu, Alesia, İlkin Aydın, Selin Hazal Arifoğlu (Gizem Güreşen, Çağla Akın, Beren Yeşilırmak, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu)
PTT: Mislina Yağmur Kılıç, Bahar Akbay, Emiliya, Elisa, Hristina, Cansu Aydınoğulları (Simay Kurt, Zent, Suna Alan Aysun, Merve Tanyel, Aslı Koçoğlu, Semra Özer)
Setler: 24-26, 25-15, 25-22, 25-13
Süre: 113 dakika (28, 26, 34, 25)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle