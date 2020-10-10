Misli.com Sultanlar Ligi | Vakıfbank 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - VakıfBank: 3
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Uğur Ateş, Onur Coşkun
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, İklimya Demir, Gözde Turan, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Açelya Özmen, Nazlı Polat)
VakıfBank: Eda Kafkas, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan (Gizem Güner, Selin Adalı)
Setler: 9-25, 10-25, 10-25
Süre: 55 dakika (18, 19, 18)
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