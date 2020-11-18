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Voleybol
aa-spor
Haber Giriş: 18.11.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 VakıfBank

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Misli.com Sultanlar Ligi | Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 VakıfBank
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ezgi Bektaş, Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç (Pınar Atasever, Eylül Akarçeşme, Ecem Alıcı, Berra Eren, Pelin Özkılıççı, Cansu Ayyıldız)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Melis Gürkaynak, Haak, Guimaraes (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 8-25, 14-25, 25-22, 15-25

Süre: 89 dakika (21, 21, 27, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi | Aydın Büyükşehir Belediyespor 1-3 VakıfBank

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