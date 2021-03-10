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Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor 0-3 Türk Hava Yolları

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Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor 0-3 Türk Hava Yolları

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasından ertelenen maçta Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Grothues, Meryem Boz, Hande Korkut, Stella (Eylül Akarçeşme, Pelin Özkılıçcı, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı)

Türk Hava Yolları: Morales, Büşra Şahin, Polen Ünver, Özge Nur Çetiner, Gökbudak Nursevil Aydınlar, Ebrar Karakurt (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen, Carlini)

Setler: 23-25, 24-26, 20-25

Süre: 91 dakika (28, 32, 31) 

Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor 0-3 Türk Hava Yolları

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