Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 30. hafta maçları yarın, 1. Grup'ta 26. hafta, 2. ve 3. gruplarda 30. hafta müsabakaları ise 8 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:
- 4. Grup
Yarın:
13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Muğlaspor (Siirt Atatürk)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Bergama Belediyespor (Minareli Çavuş)
15.00 Silivrispor-Kozanspor (Silivri)
15.00 Bayrampaşa-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Düzcespor-1954 Kelkit Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 52 Orduspor-Sultanbeyli Belediyespor (19 Eylül)
15.00 Alanya Kestelspor-68 Aksaray Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Modafen (Şanlıurfa GAP)
- 1. Grup
8 Nisan Perşembe
13.30 Arnavutköy Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Bolluca)
15.00 Belediye Derincespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Belediye Derincespor)
15.00 Manisaspor-Çankaya (Manisa 19 Mayıs)
15.00 Payasspor-Ofspor (Payas İlçe)
15.00 Diyarbekirspor-Antalya Kemerspor (Diyarbakır)
15.00 1877 Alemdağspor-Kızılcabölükspor (Alemdağ)
15.00 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)
15.00 Artvin Hopaspor-Nevşehir Belediyespor (Hopa İlçe)
- 2. Grup
8 Nisan Perşembe:
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Tokatspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Yozgatspor 1959-Nazilli Belediyespor (Sorgun İlçe)
15.00 Fethiyespor-Belediye Kütahyaspor (Fethiye İlçe)
15.00 Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor (Yomra İlçe)
15.00 Tekirdağspor-Atlas Maden Çengelköyspor (Namık Kemal)
15.00 Ceyhanspor-İskenderun (Ceyhan İlçe)
15.00 Kahta 02-Mardin Fosfatspor (Kahta İlçe)
15.00 Karaman Belediyespor-Ağrı 1970 (Kemal Kaynaş)
- 3. Grup
8 Nisan Perşembe:
15.00 Şile Yıldızspor-Somaspor (Şile)
15.00 Esenler Erokspor-Yalovaspor (Esenler Erokspor)
15.00 İçel İdmanyurdu-Karşıyaka (Mersin)
15.00 Altındağspor-Çarşambaspor (Çubuk İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Arhavispor (7 Ocak)
15.00 Erbaaspor-Çatalcaspor (Erbaa İlçe)
15.00 Isparta 32-Cizrespor (Isparta Atatürk)
15.00 Gölcükspor-Elazığ Karakoçan (Gölcük Şehir)
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