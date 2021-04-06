Misli.com 2. Lig'de hafta içi mesaisi
Misli.com 2. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:
- Beyaz Grup
14.00 Çorum-Hekimoğlu Trabzon (Çorum Şehir)
15.00 Manisa-Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.00 Sarıyer-Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu-Sancaktepe (Niğde 5 Şubat)
15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)
15.00 Afjet Afyonspor-Kahramanmaraşspor (Zafer)
15.00 Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kocaeli)
- Kırmızı Grup
15.00 GMG Kastamonuspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Turgutluspor-Tarsus İdman Yurdu (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Kardemir Karabükspor-Kırklarelispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Bayburt Özel İdare-Pazarspor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Sakaryaspor (Gençlik Merkezi)
15.00 Pendikspor-Karacabey Belediyespor (Pendik)
15.00 Mamak-Bodrumspor (Çubuk İlçe)
15.00 Sivas Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
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