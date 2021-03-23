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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 11:09 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi

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Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 24. hafta maçları yarın, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 28. hafta müsabakaları 25 Mart Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı saat 14.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

- 1. Grup

Yarın:
1877 Alemdağspor-Artvin Hopaspor (Alemdağ)
Bucaspor 1928-Nevşehir Belediyespor (Yeni Buca)
Manisaspor-Kızılcabölükspor (Manisa 19 Mayıs)
Arnavutköy Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bolluca)
Belediye Derincespor-Çankaya (Belediye Derince)
Diyarbekirspor-Fatsa Belediyespor (Diyarbakır)
Ofspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Stadı henüz açıklanmadı)
Payasspor-Antalya Kemerspor (Payas İlçe)

- 2. Grup

25 Mart Perşembe:
Ceyhanspor-Kahta 02 Spor (Ceyhan İlçe)
Fethiyespor-Mardin Fosfatspor (Fethiye İlçe)
Yomraspor-İskenderun (Yomra)
Büyükçekmece Tepecikspor-Belediye Kütahyaspor (Tepecik Şenol Güneş)
Karaman Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Kemal Kaynaş)
Tekirdağspor-Tokatspor (Namık Kemal)
Yozgatspor 1959-Ağrı 1970 (Sorgun İlçe)
Darıca Gençlerbirliği-Atlas Maden Çengelköyspor (Darıca İlçe)

Misli.com 2. Ligde 30. hafta maçları oynanacak
Misli.com 2. Lig'de 30. hafta maçları oynanacak

- 3. Grup

25 Mart Perşembe:
Esenler Erokspor-Gölcükspor (Esenler Erokspor)
Isparta 32 Spor-Elazığ Karakoçan (Isparta Atatürk)
Erbaaspor-Yalovaspor (Erbaa)
Osmaniyespor-Cizrespor (7 Ocak)
Altındağspor-Çatalcaspor (Çubuk İlçe)
Şile Yıldızspor-Arhavispor (Şile)
İçel İdmanyurdu-Çarşambaspor (Mersin)
Batman Petrolspor-Somaspor (Batman Yeni Şehir)

- 4. Grup

25 Mart Perşembe:
Düzcespor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)
Alanyaspor Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Şanlıurfa GAP)
Bayrampaşaspor-Bergama Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Siirt İl Özel İdare-Modafen (Siirt Atatürk)
Silivrispor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Silivri)
Adıyaman 1954-Muğlaspor (Adıyaman Atatürk)

 

Misli.com 3. Ligde hafta içi mesaisi

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