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GeriFutbol Misli.com 2. Lig'de 30. hafta maçları oynanacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Misli.com 2. Lig'de 30. hafta maçları oynanacak

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Misli.com 2. Lig'de 30. hafta maçları oynanacak

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 30. haftası beyaz ve kırmızı grupta yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

- Beyaz Grup
14.00 Niğde Anadolu-Ergene Velimeşespor (Niğde 5 Şubat)
14.00 İnegölspor-Ankara Demirspor (İnegöl İlçe)
14.00 Afjet Afyonspor-Sancaktepe (Zafer)
14.00 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)
14.00 Çorum-Kahramanmaraşspor (Çorum Şehir)
14.00 Manisa-Anagold 24Erzincanspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
14.00 Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Gümüşhanespor-Şanlıurfaspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Uşakspor (Devrek İlçe)

- Kırmızı Grup
12.00 Kırşehir Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Kırşehir AHİ)
12.30 Sivas Belediyespor-Bodrumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
14.00 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Turgutluspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Kardemir Karabükspor-Eyüpspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Serik Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Serik İsmail Oğan)
14.00 Bayburt Özel İdare-Kırklarelispor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Vanspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Pendikspor-Pazarspor (Pendik)
14.00 Mamak-Sakaryaspor (Çubuk İlçe)

 

Misli.com 2. Ligde 30. hafta maçları oynanacak

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