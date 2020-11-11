Misli.com 3. Lig'de günün sonuçları! 2 grupta 7 maç oynandı...
Misli.com 3. Lig'de 8. hafta maçlarına devam edildi.
4. Grup'ta müsabakalar tamamlanırken, 2. Grup'te 2 maç oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
2. Grup:
Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 4-0
Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor: 1-1
4. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Düzcespor: 2-0
Muğlaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-1
Silivrispor-68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Siirt İl Özel İdare-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Bayrampaşa-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle