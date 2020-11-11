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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:17 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de günün sonuçları! 2 grupta 7 maç oynandı...

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Misli.com 3. Lig'de günün sonuçları! 2 grupta 7 maç oynandı...
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Misli.com 3. Lig'de 8. hafta maçlarına devam edildi.

4. Grup'ta müsabakalar tamamlanırken, 2. Grup'te 2 maç oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

2. Grup:
Nazilli Belediyespor-Tokatspor: 4-0
Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Eyüpspor seriyi 6 maça çıkardı, Sakaryaspor hayal kırıklığı yarattı
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor seriyi 6 maça çıkardı, Sakaryaspor hayal kırıklığı yarattı

4. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Düzcespor: 2-0
Muğlaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-1
Silivrispor-68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Siirt İl Özel İdare-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Bayrampaşa-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2

 

Misli.com 3. Ligde günün sonuçları 2 grupta 7 maç oynandı...

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