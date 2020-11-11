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GeriFutbol 2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor seriyi 6 maça çıkardı, Sakaryaspor hayal kırıklığı yarattı
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Haber Giriş: 11.11.2020 - 15:00 | Son Güncelleme:

2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor seriyi 6 maça çıkardı, Sakaryaspor hayal kırıklığı yarattı

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2. Lig Kırmızı Grup'ta Eyüpspor seriyi 6 maça çıkardı, Sakaryaspor hayal kırıklığı yarattı
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. hafta maçları bu hafta içi oynandı. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran lider Eyüpspor takipçilerinin puan kayıplarıyla avantaj elde etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. hafta maçları bugün oynandı. Eyüpspor, Bayburt Özel İdare engelini 2-0'la aşarken; şampiyonluğun bir diğer adayı Sakaryaspor evinde Bodrumspor karşısında ağır bir yenilgi aldı.

Haftaya ikinci sırada giren Turgutluspor da deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 2-1 yenildi.

Bu sonuçlar lider Eyüpspor'a yararken eflatun sarılı takım, 22 puanla en yakın rakibiyle farkı 4'e yükseltti. Sakaryaspor 9 maç sonunda 13 puanda kalırken, ikinci sıradaki Turgutluspor 18 puanda.

İşte sonuçlar:

Kastamonuspor 1 - 0 Kardemir Karabükspor
Etimesgut Belediyespor 2 - 1 Turgutluspor
Van Spor 3 - 0 Mamak FK
Sakaryaspor 2 - 6 Bodrumspor
Tarsus İdman Yurdu 1 - 2 Elazığspor
Kırklarelispor 1 - 0 Pendikspor
1922 Konyaspor 1 - 1 Serik Belediyespor
Karacabey Belediyespor 4 - 0 Sivas Belediyespor
Eyüpspor 2 - 0 Bayburt Özel İdare Spor
Pazarspor (Ertelendi) Kırşehir Belediyespor

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2. Lig Kırmızı Grupta Eyüpspor seriyi 6 maça çıkardı, Sakaryaspor hayal kırıklığı yarattı

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