Mircea Lucescu: "Fenerbahçe maçında iyi takım olduğumuzu kanıtlayacağız"

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UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes ile liderlik mücadelesi verirken grubun son maçında Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile karşılaşacak.

AEK Larnaca ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak gruptaki üçüncülük iddiasını da yitiren Dinamo Kiev'de Teknik Direktör Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalar geldi.

Grupta çok büyük hatalar yaptıklarını kaydeden Lucescu, "Bu grupta daha fazlasını hak ettik ama çok fazla basit hatalar yaptık. AEK Larnaca'yı tebrik ediyorum. Fiziksel olarak iyi bir takım. Onlar için önemli başarı." dedi.

Fenerbahçe ile oynayacakları son karşılaşmaya iyi takım olduklarını kanıtlamak için çıkacaklarını belirten Rumen teknik adam, "Fenerbahçe ile oynayacağımız son maç önemli. Avrupa'dan elenmiş olabiliriz ama iyi takım olduğumuzu ispatlamamız gerekiyor. İyi sonuçlar alamasak da iyi maçlar çıkardık. Fenerbahçe maçına bunu kanıtlamak için sahada olacağız." diye konuştu.