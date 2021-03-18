Minik kartalların mektubu Beşiktaşlı futbolcuları duygulandırdı

İki minik Beşiktaşlının yazdığı mektuptaki "Bu sezona bırakmam seni kampanyası ile başladık, inşallah şampiyonluğu da Fenerbahçe’yi yenseniz de yenilseniz de bırakmayacağız.” sözleri futbolcuları duygulandırdı.

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