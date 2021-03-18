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Minik kartalların mektubu Beşiktaşlı futbolcuları duygulandırdı
Beşiktaş’ın eski yöneticisi Ertunç Soğancıoğlu’nun torunları İrem Soğancıoğlu ve Pelin Soğancıoğlu “Bırakmam seni” kampanyasına katılarak futbolculara Fenerbahçe maçı öncesi mektup yazdılar.
İki minik Beşiktaşlının yazdığı mektuptaki "Bu sezona bırakmam seni kampanyası ile başladık, inşallah şampiyonluğu da Fenerbahçe’yi yenseniz de yenilseniz de bırakmayacağız.” sözleri futbolcuları duygulandırdı.
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