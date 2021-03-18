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GeriFutbol Minik kartalların mektubu Beşiktaşlı futbolcuları duygulandırdı
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Futbol
Haber Giriş: 18.03.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Minik kartalların mektubu Beşiktaşlı futbolcuları duygulandırdı

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Minik kartalların mektubu Beşiktaşlı futbolcuları duygulandırdı

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Ertunç Soğancıoğlu’nun torunları İrem Soğancıoğlu ve Pelin Soğancıoğlu “Bırakmam seni” kampanyasına katılarak futbolculara Fenerbahçe maçı öncesi mektup yazdılar.

İki minik Beşiktaşlının yazdığı mektuptaki "Bu sezona bırakmam seni kampanyası ile başladık, inşallah şampiyonluğu da Fenerbahçe’yi yenseniz de yenilseniz de bırakmayacağız.” sözleri futbolcuları duygulandırdı.

Minik kartalların mektubu Beşiktaşlı futbolcuları duygulandırdı

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