Minik futbolcuların örnek davranışı, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fair play ödülü getirdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin altyapı takımlarının Belçika'daki bir turnuvada gösterdikleri dayanışma ezeli rakiplere fair play ödülü kazandırdı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Belçika'daki "Brussels European Football Cup" turnuvasında gösterdikleri dayanışmadan dolayı Galatasaray U10 ve Fenerbahçe U9 takımlarını Sportif Fair Play Davranışı dalında şeref diplomasıyla ödüllendirdi.
Ödüllendirilen örnek davranış, Belçika'da geçen yıl düzenlenen "Brussels European Football Cup" turnuvasında İngiliz ekibi FC Zoom ile Fenerbahçe U9 takımını karşı karşıya getiren maçta yaşandı.
Turnuvanın bir üst yaş kategorisinde mücadele elen Galatasaray U10 oyuncuları, FC Zoom karşısındaki Fenerbahçeli miniklere maç boyunca tezahüratlarla destek vermişti. Sarı-kırmızılı minikler, karşılaşmada yenilen Fenerbahçe U9 takımı oyuncularını maçın ardından da tezahüratlarla tribüne çağırarak moral vermişti. İki takım oyuncularının bu esnada sergilediği sportmence tavırlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Hem sosyal medyada hem de spor kanallarında yapılan yorumlarda, minik futbolcuların bu davranışının ağabeylerince örnek alınması gerektiği vurgulanmıştı.
Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
Büyük Ödül: İbrahim Çolak – Milli Cimnastikçi
Şeref Diploması: Dr. Ozan Balcı – Tokat Valisi
Şeref Diploması: A Milli Kadın Voleybol Takımı
Kutlama Mektubu: Dr. Aynur Onur Çiftçi – Yazar
Sportif Fair Play Davranış Dalı
Büyük Ödül: Beknaz Almazbekov – Galatasaray U14 Futbolcusu
Şeref Diploması: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı
Şeref Diploması: Galatasaray U10 ve Fenerbahçe U9 Futbol Takımları
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
Büyük Ödül: Fehmi Özgüler – Spor Yazarı
Şeref Diploması: Güven Gündüz – Basketbol Antrenörü
Şeref Diploması: Timuçin Nalbant – TRT Muhabiri
Kutlama Mektubu: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
TMOK 2019 Toplumsal Fair Play Ödülü
TEMA Vakfı
Balıkesir Liseliler Derneği
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