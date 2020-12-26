Minik futbolcuların örnek davranışı, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'ye fair play ödülü getirdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Belçika'daki "Brussels European Football Cup" turnuvasında gösterdikleri dayanışmadan dolayı Galatasaray U10 ve Fenerbahçe U9 takımlarını Sportif Fair Play Davranışı dalında şeref diplomasıyla ödüllendirdi.

Ödüllendirilen örnek davranış, Belçika'da geçen yıl düzenlenen "Brussels European Football Cup" turnuvasında İngiliz ekibi FC Zoom ile Fenerbahçe U9 takımını karşı karşıya getiren maçta yaşandı.

Turnuvanın bir üst yaş kategorisinde mücadele elen Galatasaray U10 oyuncuları, FC Zoom karşısındaki Fenerbahçeli miniklere maç boyunca tezahüratlarla destek vermişti. Sarı-kırmızılı minikler, karşılaşmada yenilen Fenerbahçe U9 takımı oyuncularını maçın ardından da tezahüratlarla tribüne çağırarak moral vermişti. İki takım oyuncularının bu esnada sergilediği sportmence tavırlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Hem sosyal medyada hem de spor kanallarında yapılan yorumlarda, minik futbolcuların bu davranışının ağabeylerince örnek alınması gerektiği vurgulanmıştı.

Türkiye Fair Play Ödülleri Kazananları



Sportif Fair Play Kariyer Dalı

Büyük Ödül: İbrahim Çolak – Milli Cimnastikçi

Şeref Diploması: Dr. Ozan Balcı – Tokat Valisi

Şeref Diploması: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Kutlama Mektubu: Dr. Aynur Onur Çiftçi – Yazar



Sportif Fair Play Davranış Dalı

Büyük Ödül: Beknaz Almazbekov – Galatasaray U14 Futbolcusu

Şeref Diploması: Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Judo Takımı

Şeref Diploması: Galatasaray U10 ve Fenerbahçe U9 Futbol Takımları



Sportif Fair Play Tanıtım Dalı

Büyük Ödül: Fehmi Özgüler – Spor Yazarı

Şeref Diploması: Güven Gündüz – Basketbol Antrenörü

Şeref Diploması: Timuçin Nalbant – TRT Muhabiri

Kutlama Mektubu: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi



TMOK 2019 Toplumsal Fair Play Ödülü

TEMA Vakfı

Balıkesir Liseliler Derneği

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