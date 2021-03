Milli tenisçi Başak Eraydın, formunu yeniden yakalama peşinde

Başak Eraydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ufak bir sakatlık döneminden çıktım. Tekrar antrenmanlara başladım ve Sırbistan'a gidip hazırlık dönemini orada geçireceğim. Nisan ayında da turnuvalara dönmeyi planlıyorum." dedi.

Katılmak istediği turnuvalar hakkında bilgi veren Başak, "Şu anki sıralamam nedeniyle turnuvaya giremediğim için wild card ile TEB PNB Paribas İstanbul Open turnuvasında yer almak istiyorum. Hedefim sıralamamı yükseltmek. Pandemi ve sakatlıktan dolayı maç eksiğim olduğu için 15 bin dolar ödüllü turnuvalara katılmayı planlıyorum. Gidişata göre daha yüksek puan alabileceğim turnuvalarda yer almak istiyorum." diye konuştu.

Salgın sürecinin ve yaşadığı sakatlığın bazı şeyleri farklı değerlendirmesini sağladığını anlatan Başak, "Pandemi ve sakatlık bana sağlığımın yerinde olduğu dönemde elde edemediğim farkındalığı kazanma şansı verdi." ifadelerini kullandı.

Şu anda tek hedefinin sağlıklı kalmak olduğunu kaydeden Başak, "Sonrasında maç ritmi yakalayıp tekrar eski sıralamama yerleşmek istiyorum. Ondan sonra grand slamde iyi sonuçlar alıp ana tablo oynayacak duruma gelmek istiyorum." diye konuştu.



- 2,5 yaşında tenise başladı



Başak Eraydın, 2,5 yaşında babasının antrenörlüğünde tenise başladı.

Çok erken yaşta başladığı bu sporda ilk hatırasının 4 yaşında topa vurmak olduğunu vurgulayan Başak, tenis sporuyla ilgili anıları konusunda şunları söyledi:

"İlk hatıram topa vurmaya başladığım andı. Tenise ise nasıl başladığımı ve ilk eğitim süreçlerimi detaylı hatırlamayacak kadar küçüktüm. 14 yaşına kadar babamla antrenmanlara devam ettim Antalya’da. Bütün sporcuların kaderi olduğu gibi hem daha iyi antrenman hem daha fazla maç yapma imkanı olduğu için İstanbul'a gelmeyi tercih ettim. Yaklaşık 2 sene Bruguera Tenis Akademisi'nde antrenmanlarımı sürdürdüm. Tecrübeli antrenörlerle çalışma imkanım oldu. 2018 yılında Daniel Dobre ile Romanya'da çalışma fırsatı yakaladım. Şu an itibarıyla Sırbistan'da Tipsarevic Akademisi'nde antrenmanlarıma devam ediyorum.”



- "Sakatlanmasaydım daha iyisini yapabilirdim"



Sakatlığından dolayı daha üst sıralarda olamadığını vurgulayan milli tenisçi, "Elimdeki şansları iyi değerlendirdim. Bana verilen destekleri en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Sakatlanmasaydım daha iyisini yapabilirdim. Hiçbir günümü boşa harcamadığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Tenis sporundaki sıkıntılarla ilgili soruyu yanıtlayan Başak Eraydın, "Bir sporcunun maddi anlamda çok şey düşünmemesi gerekiyor. Özellikle biz bireysel spor yaptığımız için arkamızda takım yok. Yolculukları kendimiz planlıyoruz, antrenörümüz yoksa turnuvalarımızı kendimiz planlıyoruz. Bunu daha efektif bir sisteme oturtabiliriz. Böyle olursa ilerleyen zamanlarda daha fazla sporcunun ismini duyabiliriz. Şu anda maalesef herkes kendi planını yapmaya çalışıyor. Antrenman yerini bulmaya çalışıyor, biraz dağınık bir sistem içindeyiz. Türkiye'de işleyen bu sistemi iyileştirebilirsek sporcular yurt dışında daha iyi şartların arayışından kurtulur." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcunun saha içini daha çok düşünmesi gerektiğine dikkati çeken Başak, "Sporcu ne kadar az şey üzerine kafa yorarsa onun için daha sağlıklı bir ortam sağlanıyor, odak noktası sadece icra ettiği sporu oluyor. Antrenörün düşünmesi gereken şeyi sporcu düşünürse, kondisyonerin düşüneceği şeyi sporcu düşünürse olmaz. Maça çıkarken 'acaba uçak biletimi nasıl alacağım, otelimi nasıl ödeyeceğim, budan sonraki turnuvaya nasıl gideceğiz' kaygısında olmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kendilerinden sonraki sporculara bir kapı açtıklarını aktaran Başak, "Önceden sadece İpek Şenoğlu vardı. Marsel ve Çağla onları yakaladı. 10 sene önce grand slamde yer alan sadece iki sporcu ismi geçerken, şimdi 6. ismi sayabiliyoruz. İsimler çoğaldıkça arkadan gelenlerin de kendilerine olan inançları ve daha iyisini yapma motivasyonları yükselecektir. Bu tamamen başarıya endeksli durum, biz onların yolunu ne kadar açarsak daha iyi olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Milli takımla ilgili beklentilerini anlatan Başak, "Milli takım olarak Avrupa/Afrika 1. grupta mücadele ediyoruz. Yaklaşık 8 senedir bu gruptayız. Zor maçlar oynadığımız güçlü rakiplerin olduğu bir grup, bir sonraki Federasyon Kupası'nda başarılı şekilde devam edip, bir üst gruba çıkmak en büyük hedefimiz. Yeni isimler aramıza katılıyor, bazen biz çıkıyoruz. Birbirimize alıştıkça sinerji daha iyi olacaktır." diye konuştu.

Gelecekteki hedefleriyle ilgili görüşlerini dile getiren Başak, "Tenis sonrası planlarımı henüz yapmadım. Şu an yaptığım işe odaklanmak istiyorum. Hayatın bizi nereye götüreceğini bilemiyoruz. Odak noktamı dağıtmak istemiyorum. İlerleyen zamanlarda tecrübelerimi aktararak; bu sporu benimseyen ve hedefleyen gençlere yardım etmek isterim. Şu an için ne kadar tecrübem olsa da yeterli

eğitimler almam gerekiyor. Şu an tek odak noktam profesyonel olarak devam etmek." diyerek sözlerini tamamladı.