Milli Takım'ın rakibi Norveç'te sakatlık şoku! Martin Odegaard Türkiye maçında oynayabilecek mi?

Haaland ve Sörloth'un forma giydiği Norveç, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Norveç'in gollerini Alexander Sörloth, Kristian Thorstvedt ve Jonas Svensson attı.

Norveç'te Erling Haaland da forma giydi ancak gol atamadı. Öte yandan Arsenal'da kiralık oynayan 10 numara Martin Odegaard sakatlandı ve maça devam edemedi. Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes de 62. dakikada oyuna dahil oldu.

ODEGAARD TÜRKİYE MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

A Milli Takımımız, Cumartesi günü Norveç ile karşı karşıya gelecek. Ayak bileğinden sakatlanan Odegaard, durumuyla ilgili şunları söyledi: 'Basit bir burkulma. Önemli bir şeyim yok gibi gözüküyor. Türkiye'ye karşı oynamayı umuyorum' dedi. Norveç teknik direktörü Solbakken ise; 'Odegaard'ın ayak bileği burkuldu. Türkiye maçına kadar hazır olacağını umut ediyorum' diye konuştu.

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