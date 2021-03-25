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GeriFutbol Türkiye - Hollanda maçı sonrası Muslera'dan Uğurcan Çakır ve Burak Yılmaz'a tebrik!
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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Türkiye - Hollanda maçı sonrası Muslera'dan Uğurcan Çakır ve Burak Yılmaz'a tebrik!

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Türkiye - Hollanda maçı sonrası Muslera'dan Uğurcan Çakır ve Burak Yılmaz'a tebrik!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak Yılmaz ile penaltı kurtaran ve iyi bir performans sergileyen Uğurcan Çakır'ı sosyal medyadan tebrik etti.

Milli Takım'ın Hollanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçtan sonra kalecimiz Uğurcan Çakır'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'dan yorum geldi.

Muslera, Uğurcan'ın paylaşımına 'Tebrikler koca adam' yorumunu yaptı. Uğurcan da Muslera'nın yorumuna yanıt verdi.

Muslera, Hollanda'ya 3 gol atan Burak Yılmaz'ın paylaşımına ise 'İnanılmazsın. Maşallah' yorumu bıraktı.

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