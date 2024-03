Milli Takım'da Montella'dan Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Hakan Çalhanoğlu sözleri

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile Ernst Happel Stadyumu’nda mücadele edecek. Mücadele öncesi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vinzenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



“Geçen maçta başlamayan oyuncularla başlamak istiyorum”



Macaristan maçına nazaran kadroda farklı değişikliler olabileceğini belirten Montella, “Geçen maçta başlamayan oyuncularla başlamak istiyorum. Ama yine de cesaretli, maçı sonuna kadar kovalayan, yüreğini ortaya koyan takımımızı tekrar görmek istiyorum. Her hocanın isteği son 20 metrede biraz daha isabetli olan tarafta bizim olmamızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Avusturya'nın oyun tarzlarının farklı olduğuna da dikkat çeken Vincenzo Montella, "İki farklı takım kurguları farklı ama baskı yemediklerinde yine çok benzer şekilde 3+1 formasyonuyla oyun kurmaya yatkınlar. Bu maç bizim için çok önemli bir test. Son 4 maçta yenilmeyen ve gol yemeyen bir takımda bahsediyoruz" diye konuştu.



“Avrupa Şampiyonası’nda en genç milli takımlardan biri olacağız”



Montella; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun’un mental ve fiziksel durumları hakkında gelen bir soruya, "Bazen unutuyoruz ama Avrupa Şampiyonası’nda en genç milli takımlardan biri olacağız. Hoca olarak her zaman deneyim kazanmalarını tercih ediyorum. Hem bizimle vakit geçirip hem de mümkün olduğunda onlara dakika kazandırmak istiyoruz. Biliyorsunuz temel bir detay var kendi kulüplerinde de alan ve zaman bulmaları gerekiyor ki gelişebilsinler. Dengelerini kaybetmezlerse geleceği çok sağlam olan üç futbolcudan bahsediyoruz. Benim tarafımdan şöyle bir düşünce var sadece şimdiki zaman için değil gelecekte de bizler için çok önemli oyuncular olacaklar. Antrenmanlarına iyi şekilde devam ediyorlar ve geçen gün de hepsi oynadı" cevabını verdi.



"Hakan Çalhanoğlu çok büyük futbolcu"



Montella, Hakan Çalhanoğlu'ndan da ‘şampiyon’ olarak bahsederek, "Türk basını da gördü ki son maçta milli takım kariyerindeki en iyi performansını gösterdiğini söyleyebiliriz. Nasıl bir muazzam futbolcuyla sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Böyle şampiyon futbolcular her zaman eleştiriye açık oluyorlar. Bazı insanlar onların performans vermediğini düşündüğünde her zaman eleştiri olur, bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Tabiri caizse kendisine (Hakan) şampiyon diyorum. Çünkü çok büyük bir futbolcu. Dünya standardında bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.



“En doğru şekilde kararlarımızı vermeye çalışacağız”



EURO 2024 için ideal 11'ini belirleme konusunda ne durumda olduğuyla ilgili İtalyan teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse tahminde bulunmak çok zor. Çok büyük bir futbolcu grubuna sahibiz. Sezon sonu yaklaştığında bazı futbolular neredeyse 60 maç oynamış olacak o yüzden kendi kafanızda ideal bir 11 modern futbolda yoktur. Çünkü oynanan maçların seviyesi çok farklı. Sadece 11 futbolcu oynamıyor. Hem zihinsel hem fiziksel olarak umarım kimsede sorun olmaz ve ona göre en doğru şekilde kararlarımızı vermeye çalışacağız" dedi.