Milli oyuncular, Ermenistan galibiyetini değerlendirdi: İyi gitmeyince dizilişi değiştirdik

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Mert Günok, Salih Özcan ve Onur Bulut, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu kaydeden Mert Günok , "Zor oldu, hem geldiğimiz ülke açısından hem de elemelerin ilk maçı açısından... Tam istediğimiz oyunu sergileyemedik ama galibiyet önemliydi. EURO 2024'e gitmeyi çok istiyoruz. Şimdi önümüzde bir maç var. Onu da kazanıp daha iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu.

Salih Özcan yaptığı açıklamada, "Taraftarların bizi ıslıklayacağını biliyorduk. Zor ve sert bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ancak kazanmayı başardık ve EURO 2024 yolunda ilk adımı atmayı başardık. 6 numarada yalnız oynadım, önümde Hakan ve Orkun 8 olarak oynadı. Topla daha rahat oynadık. Topu çevirmeyi denedik ve bunu başardık. 2 golü attık. 3 puanla ülkemize geri dönüyoruz." dedi.

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Onur Bulut ise "Zor bir galibiyetti. İyi bir futbol sergileyemedik. Önemli olan 3 puanı almamızdı. Salı günü evimizde zor bir rakiple oynayacağız. Umarım daha iyi olacak. Uzun bir süre sonra ilk maçımızdı. Her şey daha tam oturmadı ama günden güne daha iyi olacağız. 3-4-3'ün sağ kanadını ekim ayında oynamıştım. Çekya'yı ve İskoçya'yı böyle yendik. Bugün yine denedik, olmayınca ikinci yarı farklı bir dizilişle oynadık. Bu zor deplasmanda 3 puanı almak önemliydi." açıklamasını yaptı.