Ermenistan-Türkiye maçında geri dönüş golünü tahmin etmiş! Kerem'in yanına gitti: 'Sana ne dedim!'

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A Milli Takım'ın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği EURO 2024 Elemeleri maçında Stefan Kuntz'un kadro tercihleri çok konuşulurken oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 3 puan geldi.

KUNT 3'LÜ TERCİH ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaleyi Mert Günok'a emanet ederken savunma üçlüsünü Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'den oluşturdu. Orta sahada Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturan Kuntz, hücum hattında ise Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun'u sahaya sürdü.

MERT GÜNOK 663 GÜN SONRA KALEYE GEÇTİ

Stefan Kuntz, göreve geldikten sonra tecrübeli file bekçisi Mert Günoku ilk kez milli takım kadrosuna dahil etti. Ermenistan karşısında Ay-yıldızlı ekibin kalesini koruyan Mert Günok, 663 gün sonra milli takımda görev aldı. Tecrübeli eldiven son olarak Gine ile 31 Mayıs 2021 tarihinde Antalyada oynanan özel maçta milli takımın kalesini korumuştu. Mert Günok, bu maçın ardından 6 maçta daha milli takım kafilesine dahil edilse de bu karşılaşmalarda süre bulamadı.

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KEREM OYUNA SONRADAN GİRDİ

İlk yarının 1-1 sona ermesiyle birlikte Stefan Kuntz, devrede 2 değişiklik birden yaptı. Cenk Tosun ile Merih Demiral kenara gelirken Salig Özcah ve Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi.

Bu değişiklikle birlikte A Milli Takım, 4'lü savunmaya dönerken oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu'nun golü de gecikmedi.

ENES'İN AKIL DOLU PASI VE KEREM'İN GOLÜ

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde kazanılan serbest vuruşu Enes Ünal hızlı kullandı ve Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. 24 yaşındaki oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla Ay-yıldızlılara 3 puanı getiren golü kaydetti.

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım formasıyla ceza sahası dışından ilk golünü Ermenistan'a attı.

GOLÜ TAHMİN ETMİŞ

Maçın son düdüğünün ardından İsmail Yüksek ile Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ise geceye damga vurdu.

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İsmail'in Kerem'e "Sana ne dedim? Orkun attı, sıra sende!" demesi ekranlardan duyuldu.

'ATTIM GOL ENES'İN'

Galibiyet golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

Bence attığım gol Enes'in. Çok güzel pas verdi, çok güzel asist yaptı. Bu maça çok iyi hazırlandık ama bazen zorlanabiliyoruz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. O maçı daha iyi özveriyle oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz.