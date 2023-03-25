Canlı Anlatım: Ermenistan Türkiye (Avrupa Şampiyonası elemeleri maçı)

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ın konuğu oluyor.

İlk yarı oynanıyor

Ermenistan: 0

Türkiye: 0

Goller

İLK 11'LER

A Milli Takım'ın 11'i: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar, Merih, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi, Cengiz, Enes, Cenk Tosun.

Ermenistan'ın ilk 11'i: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.

ERMENİSTAN TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ermenistan Türkiye milli maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER

Türkiye bugüne kadar Ermenistan ile oynadığı iki maçı da 2-0'lık skorla kazandı. Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı son 18 grup maçının sadece birini kaybeden Türkiye, bu süreçteki tek mağlubiyetini iki gol yediği tek karşılaşmada İzlanda deplasmanında aldı. Oynadığı son 13 resmi maçın sadece birini kazanabilen Ermenistan, tek galibiyetini Haziran 2022'de konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek aldı. Deplasmanda oynadığı son 11 resmi maçından beraberlik çıkmayan Türkiye, son dış saha karşılaşmasında Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar Eylül-Ekim 2012'den bu yana üst üste iki deplasmandan mağlubiyetle dönmüyor.

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Evinde oynadığı son beş resmi maçın dördünü kaybeden Ermenistan tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada alırken, mağlubiyetlerin tamamında rakiplerine 4+ gol izni verdi. Avrupa Şampiyonası elemelerinde boy gösterdiği son yedi grubun sadece birine mağlubiyetle başlayan Türkiye, tek yenilgisini 2016 elemelerinde İzlanda deplasmanında aldı.

MLS'e transfer olduğu Mart 2020'den bu yana en fazla gol atan Columbus Crew oyuncusu olan Lucas Zaleryan, Ermenistan Milli Takımı adına görev yaptığı altı maçta fileleri havalandıramadı.

Cengiz Ünder, 2022 takvim senesinde Türkiye formasıyla en fazla gole katkı sağlayan oyuncu, bu katkıların sadece birini deplasmanda yapabildi. Türkiye formasıyla ilk maçına çıktığı Eylül 2013'ten bu yana ay-yıldızlılar adına en fazla gol atan orta saha oyuncusu olan Hakan Çalhanoğlu, aynı zamanda ceza sahası dışından rakip fileleri en fazla havalandıran isim konumunda. Türkiye'nin başında 5+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesi ve gol ortalaması yakalayan isim Stefan Kuntz.

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ERMENİSTAN'A KARŞI 2'DE 2

A Milliler, Ermenistan ile bugüne kadar 2 maç oynadı ve bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılan taraf oldu. Türkiye ve Ermenistan daha önce 2 kez rakip oldu. İki ülke, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5'inci Grup'ta yer almış; Milliler, her iki maçta da Ermenistan'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Ermenistan o grupta 4 puanla son sırada yer almış, Türkiye ise İspanya ve Bosna Hersek'in ardından 3'üncü sırada kalmıştı.

3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ

UEFA Uluslar Ligi'nde genel olarak 4'lü savunma tercih eden Stefan Kuntz'un Ermenistan karşısında 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor. Antrenmanlarda genel olarak 3'lü diziliş üzerinde duran Alman teknik adam, kanatta görev yapacak isimlerle de özel olarak ilgilendi.

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KUNTZ'UN HÜCUMDAKİ TERCİHİ CENK TOSUN

Ermenistan maçı öncesinde kadrodaki golcülerin formda olması A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u memnun ederken; Alman teknik adam, takımlarımda formda bir dönemden geçen Cenk Tosun, Enes Ünal ve Umut Nayir arasından tercihini yapacak. Kaleyi son zamanların formda ismi Mert Günok'a emanet etmesi beklenen Kuntz, savunmada Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'yü görevlendirecek. Kanat beklerde Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev alması, orta sahanın ortasında ise Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nun forma giymesi bekleniyor. Stefan Kuntz, hücum üçlüsünü ise Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun'dan oluşturacak.

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İLK 2 SIRA DİREKT EURO 2024'E

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

LETONYA, BAY GEÇİYOR

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Galler karşılaşacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Letonya ise ilk maç gününü BAY geçecek.