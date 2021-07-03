Milli judocu Gülkader Şentürk olimpiyat kotası aldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Gülkader Şentürk'ün, Uluslararası Judo Federasyonundan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak, kadınlar 48 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandığı belirtildi.

Bakan Kasapoğlu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Judo Federasyonundan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan milli judocu GülKader Şentürk’ü kutladı.



Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şunları kaydetti:



"Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılım sürecinde bir güzel haber de judo branşından geldi. Milli sporcumuz GülKader Şentürk, Uluslararası Judo Federasyonu’ndan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak Tokyo 2020’ye katılma hakkı kazandı. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, Tokyo 2020’de kendisine başarılar diliyorum."