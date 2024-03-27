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Milli futbolcu Salih Özcan: Bizim için zor bir gün

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#A Milli Takım#Salih Özcan#Euro2024
Milli futbolcu Salih Özcan: Bizim için zor bir gün
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 02:05

Hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım'da milli futbolcu Salih Özcan, mağlubiyet sonrası konuştu.

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Avusturya'ya 6-1 gibi farklı sonuçla kaybeden A Milli Takım'da Salih Özcan maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Bizim için zor bir gün. Böyle maça girmeyi düşünmedik. İlk yarıda fena değildik. Zor bir gün. İlk yarıda son dakikalarda ikinci golü yememiz kötü oldu. İkinci yarı, maçı elimizden verdik. İkili mücadele alamadık. Üzücü bir gün. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Herkes üzgün ama kafamız yerde olmayacak. Soyunma odasında da konuştuk. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi iki hazırlık maçı daha var. Bu maçı unutacağız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz"

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#A Milli Takım#Salih Özcan#Euro2024

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