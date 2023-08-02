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Milli futbolcu Merih Demiral için sürpriz takas iddiası

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#Transfer#Merih Demiral#Atalanta
Milli futbolcu Merih Demiral için sürpriz takas iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 20:24

İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın yeni sezon planları arasında yer almayan milli stoper Merih Demiral için sürpriz bir takas iddiası ortaya atıldı.

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Geçtiğimiz sezon başında Juventus'tan 21 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Merih Demiral'ı kadrosuna katan Atalanta, milli futbolcuyu gözden çıkardı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki savunmacı için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

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Atalanta'nın Merih Demiral'ı göndermenin yollarını aradığı belirtilirken sürpriz bir takas iddiası gündeme geldi.

Tutto Mercato'nun geçtiği habere göre; Atalanta, Merih Demiral'ı West Ham'ın İtalyan golcüsü Gianluca Scamacca ile takas etmeyi planlıyor.

İngiliz ekibi, 24 yaşındaki golcüyü 2022-23 sezonu başında Sassuolo'dan 36 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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#Transfer#Merih Demiral#Atalanta

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