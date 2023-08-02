Milli futbolcu Merih Demiral için sürpriz takas iddiası

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Geçtiğimiz sezon başında Juventus'tan 21 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Merih Demiral'ı kadrosuna katan Atalanta, milli futbolcuyu gözden çıkardı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki savunmacı için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı.
Atalanta'nın Merih Demiral'ı göndermenin yollarını aradığı belirtilirken sürpriz bir takas iddiası gündeme geldi.
Tutto Mercato'nun geçtiği habere göre; Atalanta, Merih Demiral'ı West Ham'ın İtalyan golcüsü Gianluca Scamacca ile takas etmeyi planlıyor.
İngiliz ekibi, 24 yaşındaki golcüyü 2022-23 sezonu başında Sassuolo'dan 36 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.