Milli boksör Şennur Demir: 'Dünyanın her şeyinde şampiyon olurduk'

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Dünya şampiyonasındaki başarının henüz başlangıç olduğunu belirten sarı lacivertli sporcular hedeflerinin Paris Olimpiyatları olduğunu ifade ettiler. Dün önce antrenörleri ile birlikte FB TV’ye çıkan sonra Ülker Stadı’nda basın mensupları ile bir arayan gelen milli boksörler şu açıklamaları yaptılar.

Pes etmeyi sevmiyorum

Ayşe Çağırır (48 kg, altın): “Heyecanlıydım. Bir gün önce final maçına çıktım ve tektim. Finalin sorumluluğu vardı üstümde. Pozitif bir insanım. Strese girmedim. Finalde dövüştüğüm rakibime daha önce yenilmiştim. İlk raundu 5-0 kaybettim. Bizi desteleyen herkes oradaydı. Savaşçı ruhlu bir sporcuyum. Pes etmeyi sevmiyorum. Daha önce söz vermiştim ve sözümü tuttum. Antrenörüm İsa Daştan’a çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır madalya alamıyordum, çeyrek finalde eleniyordum. Destek olan herkese çok teşekkürler. İyi ki bu kulüpteyim, çok gururlu ve mutluyum.”

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Ayşe'nin altını motive etti

Buse Naz Çakıroğlu (50 kg, altın): “Çok gururlu ve mutluyum. Takım olarak böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyum. Tek başıma madalya kazandığım zaman daha stresli oluyorum, motive olamıyorum ama Ayşe’nin altın madalyasından sonra daha motive oldum. Takım halinde böyle bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyum. F.Bahçe’de her geçen gün büyüyen başarının kanıtıdır verilen değer ve önem. İnşallah olimpiyatlarda da altın kazanıp bu başarıyı taçlandırmaya devam edeceğiz.”

Verdiğim sözü tuttum

Hatice Akbaş: (54 kg, altın): “Çok mutluyum. U22’de Avrupa Şampiyonu olduğum zaman da Dünya Şampiyonası’nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi söylemiştim. Sözümü tuttum. Finalde salona girerken tribünleri gördüğümde çok heyecanlandım. Bu yüzden istediğim performansı gösteremedim, finalde daha iyi olabilirdim ama sonunda kazandım.”

Sema Çalışkan (70 kg, bronz): “Çok iyi hazırlandık. Takım halinde şampiyon olacağımıza söz vermiştik. Sonuç çok iyi oldu. Mutluyuz. Daha iyisini başaracağımıza inanıyorum.”