Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 3 milli boksör altın madalya kazandı.

50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Spor Kulübü, Buse Naz Çakıroğlu'nun şampiyonluğu sonrası bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda, "Gururumuz, Buse'miz! Buze Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonu. Fenerbahçeli milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı rakibi Valencia Victoria'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu" ifadeleri kullanıldı.

HATİCE AKBAŞ DA DÜNYA ŞAMPİYONU

Günün diğer mücadelesinde ise temsilcimiz Hatice Akbaş, Romanyalı rakibi Lacramioara Perijoc'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

BUSENAZ SÜRMENELİ'DEN DE ALTIN MADALYA

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Son olarak Busenaz Sürmeneli, Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU: 'ÇOK MUTLUYUM'

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 50 kilo finalinde Kolombiyalı rakibi Ingrit Valencia Victoria'yı mağlup ederek altın madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok zorlu bir sürecin ardından şampiyonluğu kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Çakıroğlu, "Çok mutluyum. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ev sahibi olduğumuz için daha stresliydik ama desteklerle birlikte attık. Çok fazla dışarıya yansıtmasam da 3 hafta önce koronavirüs geçirdim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok zorladı. Burada da takım arkadaşlarım ve antrenörlerim çok destek oldu. Onun üzerine bu şampiyonluğu alınca daha mutlu oldum. Gerçekten çok zor bir dönem geçirdim. İnşallah darısı bundan sonraki maçlara" diye konuştu.

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Bundan sonraki hedefleri hakkında da konuşan milli boksör, "Önümüzde Akdeniz oyunları ve Avrupa Şampiyonası var. Bunların hepsi tabii ki Paris Olimpiyatları için. Burada şampiyon olmamız Paris için bir umut ışığı oldu. İnşallah orada da altın madalya almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Tribündeki atmosfer hakkında da düşüncelerini paylaşan Çakıroğlu, "Onları gördükçe heyecanlanıyorum. Ben puan aldıkça onlar bağırıyor. Ben de daha çok puan almaya çalışıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

HATİCE AKBAŞ: 'İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTACAĞIZ, ÇOK MUTLUYUM'

54 kilo finalinde Rumen rakibi Lacramioara Perijocu mağlup ederek altın madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş da karşılaşmanın konuştu.

Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Akbaş, "Ülkemde altın madalya kazandım. Yaşım hala çok genç. Buna rağmen güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Arkamda duran milli takım antrenörlerimin ve babamın bana inancı tamdı. Ben de bu inancı geri çevirmedim. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İstiklal Marşımızı okutacağız, çok mutluyum. Bakanımıza teşekkür ediyorum bizi çok destekledi. Kulüp başkanımız Ali Koç ve şube sorumlumuza teşekkür ederim" diye konuştu.



Türkiye'nin kadın boksunda her geçen gün daha iyi bir noktaya geldiğini belirten Hatice Akbaş, "Ülkemiz gitgide yükseliyor ve inşallah böyle devam ederiz. Takım olarak hedefimiz Paris Olimpiyatları. İnşallah bu performansı orada da gösteririz diyerek" sözlerini noktaladı.

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