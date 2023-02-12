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Milli basketbolcu Nilay Aydoğan'dan acı haber

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#Deprem#Nilay Aydoğan#Basketbol
Milli basketbolcu Nilay Aydoğandan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 17:04

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiği açıklandı

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7.7 büyüklüğündeki Malatya'da depremde enkaz altında kalan Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü'nün milli basketbolcusu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti.

FEDERASYON AÇIKLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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#Deprem#Nilay Aydoğan#Basketbol

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