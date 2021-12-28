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Milan'ın hedefi Fenerbahçe'den Attila Szalai! 10-15 milyon euro...

#Fenerbahçe#Milan#Attila Szalai
Milanın hedefi Fenerbahçeden Attila Szalai 10-15 milyon euro...

Milan, yaşadığı sakatlık sonucu sezonu kapatan deneyimli stoper Simon Kjaer'in yerine devre arası transfer döneminde bir savunmacıyı kadrosuna katmayı hedefliyor. İtalyan medyasına göre kırmızı-siyahlıların listesindeki isimlerden biri de Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar futbolcusu Attila Szalai.

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Genoa deplasmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Danimarkalı defans oyuncusu Kjaer'in eksikliğini dolduracak bir ismi devre arası transfer döneminde renklerine bağlamak istiyor.

İtalyan medyasına göre Milan'ın bu bölge için listesinde 3 futbolcu var.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de top koşturan 21 yaşındaki Sven Botman ve Paris Saint-Germain'in 25 yaşındaki oyuncusu Abdou Diallo, kırmızı-siyahlıların öncelik verdiği isimler.

Ancak bu iki oyuncunun da maliyetlerinin yüksek olması Milan'ı alternatif bir savunmacıya yöneltti. Bu da Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Szalai.

Macar futbolcu için Napoli'nin de devrede olduğu ancak henüz girişimlere başlamadığı belirtildi.

Milan'ın, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Atilla Szalai'nin transferini 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis ücretine bitirebileceği ifade ediliyor.

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