Milan'da Hakan Çalhanoğlu sevinci!
Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindirici haber geldi.
Sakatlığı nedeniyle Milan'ın oynadığı son 3 maçı kaçıran Hakan Çalhanoğlu'ndan sevindiren haber geldi.
Milli futbolcu, sakatlığını atlatırken Milan'ın yaptığı antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte yer aldı.
Milan'ın Napoli ile karşılaşacağı maçta Hakan Çalhanoğlu'nun 11'de başlaması, en kötü ihtimalle ise yedek kulübesinden sonra oyuna girmesi bekleniyor.
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