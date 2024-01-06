Milan'ın hocasından Fenerbahçe'yi sevindiren Rade Krunic açıklaması! Transferin önünü açtı

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Ligde topladığı 43 puanla liderliğini sürdüren ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu 1. sırada bitirerek direkt olarak son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, gözünü devre arası transfer dönemine çevirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler; stoper ve orta saha bölgelerine takviye yapmayı hedefliyor.

SAKATLIKLAR SONRASI GALİBİYET SERİSİ BİTMİŞTİ

Savunmada Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları, orta sahada ise Fred'in yokluğu sonrası galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da zor bir dönem geçirmişti.

İKİ YILDIZI AFRİKA KUPASI'NDA

Djiku ve Osayi Samuel'in Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle bu iki oyuncudan en az 20 gün yararlanamayacak olan sarı lacivertliler, hem savunmada hem orta sahada alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

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BRANCO, İTALYA'YA GİTMİŞTİ

Orta saha transferi için sezon başında da nabız yokladığı Rade Krunic için yeniden harekete geçen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco, İtalya'ya gitmişti.

YAPILAN TEKLİF...

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Milan'a 4 milyon Euro'luk teklif sundu. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Milan cephesinden oyuncunun geleceğine dair önemli bir açıklama geldi.

MİLAN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Milan’ın Teknik Direktörü Stefano Pioli, orta saha oyuncusu Rade Krunic için transfer açıklaması yaptı.

Yaz transfer döneminden bu yana adı Fenerbahçe ile anılan Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic için Milan cephesi kararını verdi. Serie A’nın 19’uncu haftasında yarın deplasmanda Empoli ile karşılaşacak Milan’da teknik direktör Stefano Pioli İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

KADRO DIŞI BIRAKTI

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Krunic’in yarınki Empoli maçının kadrosunda olmadığını açıklayan Pioli, "Kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic’in takım arıyor olması bizim için ve kendisi adına daha iyi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla 14 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist üretemedi ve 896 dakika süre aldı.