Microsoft’tan PlayStation 5 ve Xbox Series X kıyaslamasına yanıt geldi

Testlere gçre Xbox Series X, PlayStation 5’ten daha fazla güç harcamasına rağmen bazı oyunları PlayStation 5 daha az eforla daha iyi çalıştırıyor.Microsoft, bu verileri yalanlayan herhangi bir şey söylemedi. Bunun sebebi olarak ise Xbox geliştiricilerinin optimizasyon araçlarına, PlayStation 5 geliştiricilerinin kendilerininkine ulaştıklarından çok daha sonra ulaşması olarak ileri sürülüyor.

Henüz resmi olarak bu sorunun kaynağı bilinmese de ortada bir sorun olduğu aşikâr ve Microsoft da bunu kabul ediyor. Xbox üreticisi firma ekiplerinin sorunu gidermek için aktif olarak çalıştığını belirtti. Ayrıca yeni nesil konsolun piyasaya çıkışının üstünden henüz çok zaman geçmediğini hatırlatarak, ver toplandığını, iyileştirmeler için analiz ve performans değerlendirmesi üstünde durulduğunu söyledi.

Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında yaşanan optimizasyon sorunlarının farkında olduklarını söyleyen bir Microsoft sözcüsü, çalışanlarının konsolların çalışma mekanizmalarından maksimum seviyede nasıl faydalanabilecekleri üstüne çalıştıklarını açıkladı.

Kıyaslandığı zaman PlayStation 5’ten daha güçlü bir cihaz olan Xbox Series X’in zaman içinde optimizasyon iyileştirmeleriyle aradaki farkı kapatması bekleniyor.