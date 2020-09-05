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GeriFutbol Michael Frey, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya transfer oluyor!
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Haber Giriş: 05.09.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Michael Frey, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya transfer oluyor!

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Michael Frey, Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya transfer oluyor!
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Fenerbahçe'de geçen sezonu kiralık olarak Nürnberg'de geçiren Michael Frey'in bu sezon da Kasımpaşa'ya kiralanacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri beklentileri karşılayamayan İsviçreli forvet Michael Frey, takımdan yeniden gönderiliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezon planlarında yer almayan Michael Frey'in yeni adresi ise belli oldu. Takvim'de yer alan habere göre İsviçreli forvet Kasımpaşa'ya 1 yıllığına kiralanacak.

26 yaşındaki forvet, 2018 yazında Fenerbahçe'ye Zürih'ten 2.6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Nürnberg'de kiralık olarak geçiren İsviçreli golcü, çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı.

Frey'in, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

Michael Frey, Fenerbahçeden Kasımpaşaya transfer oluyor

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