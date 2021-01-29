Miami Heat- LA Clippers maçında köpekler 2 bin kişiyi tarayıp Covid-19’u kokladı

NBA’de Covid-19 önlemleri adına bir ilk yaşandı. Miami Heat ile Los Angeles Clippers takımları arasında oynanan maç öncesinde ev sahibi takım, taraftarlarını köpekler aracılığıyla Covid-19 taramasına tuttu ve maç izlemelerine olanak sağladı.

Los Angeles Clippers'a karşı oynanacak maç öncesi 2 bin kişilik bilet satışa çıkaran Heat yönetimi, şsalona gelecek olan taraftarların Covid-19 tespit köpekleri tarafından taranacağı şartını koştu.







Miami Heat - Los Angeles Clippers'ın American Airlines Arena'da oynanan karşılaşma öncesi, 2 bin kişi bu şekilde kontrol edildi.

Eğitimli köpekler maçı izlemeye gelen seyircileri tek tek kokladı. Köpekler eğer kişiyi koklayıp yanından ayrılırsa kişide koronavirüs olmadığı, eğer kişinin yanına oturursa kişide virüs olduğu anlamına geliyor. Köpeklerin aşı yaptıran kişilerin yanına kesinlikle oturmayacağı da vurgulandı.

Köpeklerin yanına oturduğu kişiler salona alınmazken Miami Heat, bu taraftarlara ücretlerini iade etti.

Yapılan araştırmalara göre; köpeklerin Covid-19'lu insanları insan terindeki virüs kokusunu tespit ederek tespit edebildiklerini ortaya koyuyor. Bu sayede özel eğitimli köpekler, kişiler semptom göstermese bile virüsü tespit edebiliyor.