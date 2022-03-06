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MHK'dan kadın hakemlere Süper Lig'de görev

#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#MHK#Süper Lig
MHKdan kadın hakemlere Süper Ligde görev

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Süper Lig'de yarın oynanacak 3 mücadeleye 3 kadın hakem atandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig'deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası boyunca diğer liglerdeki müsabakalarda da tüm kadın hakemler ve gözlemciler görev almaya devam edecekler.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçlarda görev alacak kadın hakemler şöyle:

20.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Gamze Durmuş Pakkan (Dördüncü Hakem)
20.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Cansu Tiryaki (Dördüncü Hakem)
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Melis Özçiğdem (Dördüncü Hakem)

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#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#MHK#Süper Lig

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