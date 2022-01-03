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Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü'ye kulüp bulmaları söylendi

#Mevlüt Erdinç#Kocaelispor#Spor Toto 1. Lig
Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlüye kulüp bulmaları söylendi

Spor Toto 1. Lig’in ikinci yarısına hazırlanan Kocaelispor’da transferde de hareketli günlerin yaşanması bekleniyor. Devre arasında Yılmaz Özeren, Bryan Cabezas, Tisdell, Taha Batuhan Yayıkçı ile yollarını ayıran yeşil-siyahlılar, Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü’den de kendilerine takım bulmaları istendi. Körfez ekibi, iki oyuncunun kulüp bulması halinde sözleşmelerini feshedecek.

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Kocaelispor’da transferden sorumlu yönetici olan Teknik As Başkan Mehmet Yaşar, Edis Spor Kompleksi’nde yapılan antrenman öncesinde transfer gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Teknik As Başkan Yaşar, birkaç oyuncuyla temasta olduklarını ve bu hafta içerisinde 1-2 oyuncunun takıma katılmasının söz konusu olabileceğini belirtti. Öte yandan, Beykan Şimşek konusunda da oyuncuyla anlaşma sağlandığını fakat oyuncunun kulübü Göztepe ile sorununu çözmesini beklediklerini söyleyen Yaşar, kendileri açısından imzaya hazır olduklarını söyledi. Transfer politikasında önceliğin yıldız transferler değil kulübe katkı sağlayacak oyuncular olduğunu da vurgulayan Mehmet Yaşar, “Sezon başında da yıldızlarla anlaştık bize hiçbir şey vermediler. O yüzden daha çok takıma katkı sağlayacak oyuncularla görüşüyoruz” dedi.

“Belki bu hafta 1-2 oyuncu takıma katılabilir”

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Mehmet Yaşar, bu hafta içerisinde 1-2 oyuncunun takıma katılmasının söz konusu olduğuna değindi. Yaşar, “Şimdiye kadar gelen bir tek Rasheed var. Şu anda başka biten oyuncumuz yok. Birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Allah nasip ederse belki bu hafta 1-2 tanesi takıma katılabilir” şeklinde konuştu.

Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü’den takım bulmaları istendi

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Mevlüt Erdinç ve Dilaver Güçlü ile yola devam edilmeyeceğini söyleyen Mehmet Yaşar, “Kendilerine takım bulmaları konusunda tebliğde bulunduk. Takım arıyorlar, takım buldukları zaman sözleşmelerini feshedeceğiz. Onlara futbol hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

“Tek sorun Göztepe”

Beykan Şimşek transferinde oyuncuyla anlaşma noktasında bir sorun olmadığını belirten As Başkan Yaşar, “Beykan Şimşek’ten haber bekliyoruz. Göztepe kiralama bedeli istedi. Biz de bunu kabul etmedik. Kendisi çözüp bize haber gönderecek. Para konusunda kendisiyle anlaştık. Tek sorun Göztepe’nin istediği bedel. Kendisi çözüp geldiği zaman imzayı atarız gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

“Sezon başında da yıldızlarla anlaştık bize hiçbir şey vermediler”

Devre arasında en az 5 yeni oyuncu daha düşündüklerini ifade eden Yaşar, yıldızdan ziyade takıma katkı sağlayabilecek oyuncularla görüştüklerini söyledi. Mehmet Yaşar, “Daha transfer döneminin bitmesine de çok var. İnşallah bu süreçte 1-2 iyi oyuncuyla anlaşacağız. Kocaelispor’a katkıda bulunacak oyuncuları tercih etmek istiyoruz. Çünkü sezon başında da yıldızlarla anlaştık bize hiçbir şey vermediler. O yüzden daha çok takıma katkı sağlayacak oyuncularla görüşüyoruz. Bu ligi bilen oyuncularla görüşüyoruz. İkinci yarının çok zor geçeceğini de iyi biliyoruz. 2 tane orta saha, 1 stoper, 1 kenar ve 1 forvet düşünüyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Mevlüt Erdinç#Kocaelispor#Spor Toto 1. Lig

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