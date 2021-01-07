Mesut Özil'den son dakika paylaşımı! Gönülleri fethetti

Uzun bir süredir Fenerbahçe ile ismi anılan ve Sarı Lacivertli takımın rüyası olarak adlandırılan Mesut Özil'in kısa süre içerisinde resmi imzayı atması ve Türkiye macerasına yelken açması bekleniyor. Türk futbolseverler yıldız futbolcuyu izlemeyi heyecanla beklerken Mesut Özil, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Daha önce birçok projede yer alan ve insanlara yardım eli uzatarak tüm dünyasının büyük bir saygısını kazanan Mesut Özil, yine gönülleri fethetti.

Eşi Amine Gülşe ile evlendikleri günden bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özil, 2020 yılında 157 çocuğun ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini, 2021 yılında yardımlarını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:





'2021'de yardım etmeye devam edeceğim'

Hayatımızla çok gurur duyuyorum. 2020 yılında ihtiyacı olan çocuklar için (sol yarık dudak, yangın yarası, ayak parmağı ve diğer acı) 157 ameliyat gerçekleştirdik. Altı farklı ülkedeki çocukların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olduk. Şahsen, tüm doktorlara ve Bigshoe'nun arkasındaki ekibe bunu mümkün kıldığı için teşekkür etmek istiyorum! Lütfen önemli işinize devam edin. Söz veriyorum üzerime düşeni yapacağım ve 2021'de yardım etmeye devam edeceğim.

Yardım eli uzatmaya devam ediyor

Mesut Özil ve Amine Gülşe, daha önce evlilikleri şerefine ihtiyaç sahibi 1000 çocuğun ameliyatını karşılayacaklarını açıklamıştı. Aralık 2020'de Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, İngiltere’de 50 bin evsiz, şiddet mağduru kadın ve ihtiyaç sahibi öğrenciye yemek yardımında bulunmuştu. Özil, Türk Kızılayın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak önemli bir destek vermişti. Bu ve bunun gibi birçok yardım projesinde desteği bulunan Özil, taraftlı tarafsız herkes tarafından büyük bir saygı görüyor.



