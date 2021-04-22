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GeriFutbol Mesut Özil’den Ramazan ayında anlamlı yardım
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Futbol
İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Mesut Özil’den Ramazan ayında anlamlı yardım

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Mesut Özil’den Ramazan ayında anlamlı yardım

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil ve ailesi, Ramazan ayında anlamlı bir yardıma imza attı.

Sarı-lacivertli oyuncu Mesut Özil, Suriye’nin İdlib kentinde Türk Kızılay tarafından kurulan Taybe Yetimhanesi’nde kalan çocuklara yardım elini uzattı.

32 yaşındaki futbolcu ve ailesinin yardımlarıyla yetimhanede kalan çocuklara iftar yemeği dağıtılıyor. İftar yemeği dağıtımının Ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

Mesut Özil’den Ramazan ayında anlamlı yardım


Mesut Özil’in, yıllardır süren iç savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklara Ramazan Bayramı’nda da bayramlık kıyafetler ve hediyeler göndereceği öğrenildi.

 

Mesut Özil’den Ramazan ayında anlamlı yardım

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