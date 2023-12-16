Mesut Özil'den Leonardo DiCaprio'yu kızdıracak cevap! '25 yaş' göndermesi...

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ABD'li dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio filmlerinin yanı sıra ilişkileriyle de çok konuşulurken 25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamadığı iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.

Filmleri ve özel hayatıyla dünya gündeminden düşmeyen Leonardo DiCaprio'nun Arsenal sözlerine Mesut Özil'den olay bir yanıt geldi.

"FUTBOLU TAKİP ETMİYORUM"

Leonardo DiCaprio'nun "Futbolu takip etmiyorum. Arsenal ne?" sözlerine Mesut Özil'den sosyal medyayı sallayan bir cevap geldi.

ÖZİL'DEN 25 YAŞ GÖNDERMESİ

Mesut Özil yaptığı paylaşımda, Leonardo DiCaprio'nun 25 yaşından büyük kadınlarla birlikle olmamasına göndermede bulunarak "Arsenal 25 yıldan daha eski, Arsenal'i neden bilmesi gereksin ki?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mesut Özil'in bu paylaşımı, sosyal medyada sıkça paylaşılırken binlerce beğeni aldı.

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49 yaşındaki Oscarlı aktörün, sevgilileriyle 25 yaşından önce birlikte olması ve 25 yaşından sonra ayrılması daha önce de gündem olmuştu.

SON OLARAK LOTTİE MOSS İLE GÖRÜLDÜ

Çapkınlığıyla bilinen ünlü isim, son olarak Londra'nın gece mekanı Chiltern Firehouse'daki bir partide 25 yaşındaki model Lottie Moss ile samimi bir şekilde görüldü.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Leo ve Lottie, gece yarısına kadar sohbet edip eğlendiler. Çok iyi vakit geçirdikten sonra erken saatlerde kulüpten ayrıldılar." Mekandaki insanların hepsi onlar hakkında konuşuyordu" dedi.