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GeriFutbol Mesut Özil'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi paylaşımı!
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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 18:43 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi paylaşımı!

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Mesut Özil'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi paylaşımı!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray maçı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de 24. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi heyecan artıyor.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray derbisi için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı;

Mesut Özilden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi paylaşımı

Mesut Özil, Hatayspor karşılaşmasının 77. dakikasında oyuna girdi. Yıldız futbolcu, böylece ilk kez Fenerbahçe formasını Hatay'da giymiş oldu.

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