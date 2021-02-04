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Mesut Özil'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi paylaşımı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray maçı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'de 24. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi heyecan artıyor.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, Galatasaray derbisi için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İşte Mesut Özil'in paylaşımı;
Mesut Özil, Hatayspor karşılaşmasının 77. dakikasında oyuna girdi. Yıldız futbolcu, böylece ilk kez Fenerbahçe formasını Hatay'da giymiş oldu.
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