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Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#Ronaldo#Mesut Özil#Dünya Kupası
Mesut Özilden Cristiano Ronaldo paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 15:34

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, 2022 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismi olan Cristiano Ronaldo ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan Mesut Özil, 2022 Dünya Kupası'nın en çok konuşulan ismi olan, yaptığı veya yapmadığı her hareket olay olan Cristiano Ronaldo ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Ronaldo ile Real Madrid döneminden bir fotoğrafını paylaşan Mesut; "Cristiano için çıkan olumsuz haberlerin sebebini anlamıyorum. Artık hiçbir önemi olmayan yorumcular, onun adını kullanarak tık almaya ve dikkat çekmeye çalışıyorlar. Yakında 38 yaşına girecek ve artık sezonda 50 gol atamaması sürpriz olmamalı değil mi? Her futbolsever onun 20 yıldır dünya standartlarında futbol oynadığını görmekten mutlu olmalı. Yeni nesilden hiç kimsenin onun rakamlarına ulaşabileceğini düşünmüyorum. Sonsuza kadar kendi kategorisinde olacak. Yeni jenerasyondan herhangi birinin onun istatistiklerini yakalayabileceğini düşünmüyorum. Herkes, tarihteki büyük sporculara saygı duymalı." ifadelerini kullandı.

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Mesut Özilden Cristiano Ronaldo paylaşımı

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#Ronaldo#Mesut Özil#Dünya Kupası

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