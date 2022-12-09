Portekizliler çeyrek finali değil, Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor!

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Kupada yoluna devam eden Portekiz’de Cristiano Ronaldo üzerine yaşanan tartışmalar bitmek bilmiyor.

Portekiz’in Record gazetesi, son 16 turundaki İsviçre maçına yedek başlayan Ronaldo’nun, bundan sonraki karşılaşmalarda oynatılmaması halinde kampı terk etme tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Bu iddia kısa sürede Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yalanlandı. Ancak futbolcunun, İsviçre maçından sonra diğer yedek oyuncularla antrenman yapmak yerine, ilk 11 başlayanlarla birlikte çalışması kafaları karıştırdı.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAPTI

İddiaların ardı arkası kesilmeyince bir açıklama yapmak zorunda kalan Ronaldo ise ‘sorun yok’ mesajı verdi. Tecrübeli futbolcu, İnstagram’da yer alan açıklamasında, “Dış güçler tarafından kırılmayacak kadar birleşmiş bir takım... Herhangi bir düşman tarafından korkutulmayacak kadar cesur bir ulus... Sözün gerçek anlamıyla, hayali için sonuna kadar mücadele edecek takım. Bize bu yolda inanın. Haydi Portekiz!” dedi. Bu paylaşım binlerce beğeni aldı.

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