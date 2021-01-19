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GeriFutbol Mesut Özil: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü"
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 19:46 | Son Güncelleme:

Mesut Özil: "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü"

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferi Mesut Özil, kulübün Youtube kanalına verdiği röportajda, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve en büyük camiası. Ben hazırım. Güzel şeyler başaracağız." dedi.

Sarı lacivertli formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu belirten Özil, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü ve en büyük camiası. Ben hazırım. Çocukluğumdan beri hayalimdi Fenerbahçe formasını giymek. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. İnşallah birlikte, güzel şeyler başaracağız. Büyük Fenerbahçe taraftarı, sizi seviyorum. Sonunda o formayı giyeceğim için çok mutluyum, çok gururluyum. Hayatımda ilk defa seyircilerin bana şarkı yaptığını gördüm, duydum. Çok mutlu oldum." dedi.

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