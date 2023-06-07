Messi'ye görülmemiş transfer teklifi! Barcelona ve Al Hilal derken işler değişti...

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Paris Saint-Germain'de geçirdiği iki sezonun ardından Fransa devinden ayrılan Lionel Messi'nin yeni durağı neresi olacak? Milyonlarca kişi, bu sorunun cevabını beklerken transfer gündeminde flaş gelişmeler art arda yaşanmaya devam ediyor.

Yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin spekülasyonlar sürerken babası Jorge Messi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta, önceki gün gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyi görüntüleyen gazeteci Damian Avillagra, Twitter hesabından "Messi'nin Barça'ya geri dönüşü bir adım uzaklıkta" mesajını paylaşmıştı.

"MESSI DÖNMEK İSTİYOR"

Gizli görüşmenin basına sızmasının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, "Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor. Ben de dönsün isterim" ifadelerini kullandı.

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💣💣EXCLUSIVA💣💣



Ahora mismo, reunión en casa de JOAN LAPORTA entre el presidente del Barça y JORGE MESSI para tratar el posible regreso del jugador argentino. pic.twitter.com/dYVu16QTz8 — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 5, 2023

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DEV TEKLİF

Son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan ve kariyerinde oynadığı tüm turnuvalarda kupaya uzanma başarısını gösteren Lionel Messi hakkında dev bir iddia var.

İngiliz gazetesi Daily Mail’in haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al – Hilal, Lionel Messi’yi Transfer etmeye çalışacak ve Suudi Arabistan hükümeti kulübe bu transfer için mali destek sağlayacak.

Al Hilal’ın Messi’ye teklif etmeye hazırlandığı rakam ise oldukça astronomik. Arabistan ekibi, yıldız futbolcuya yılda 320 milyon pound kazanacağı bir sözleşme teklif edecek.

Al Hilal’ın teklifin kabul etmesi hakkında Messi’nin kazanacağı yıllık ücret, Cristiano Ronaldo’nun kazandığı yıllık ücretin iki katı olacak. Bir diğer Suudi Arabistan Pro Lig ekibi olan Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, yıllık 165 milyon pound kazanıyor.

Messi, Al Hilal'in teklifini kabul etmesi halinde Ronaldo'nun rekorununu da elinden alacak.

INTER MIAMI VE MLS'TEN ORTAK TEKLİF HAZIRLIĞI

Al Hilal ve Barcelona cephesinde durum böyleyken Messi'yi uzun zamandır isteyen bir başka kulüp olan Inter Miami de kolları sıvamış durumda. The Athletic'in haberine göre David Beckham'ın takımı, MLS ile ortak bir teklif yapma hazırlığında.

Haberde Inter Miami ve MLS'in, ligin yayıncılarından Apple TV'nin abonelerinden elde ettiği gelirin bir kısmını Messi'ye teklif etmeyi düşündüğü belirtildi. Messi'nin olası transferi halinde abone sayısında büyük artış yaşanacağı ve izlenmelerin çok yüksek rakamlara ulaşacağı düşünülüyor.

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Ligin ana sponsoru olan Adidas'ın da Messi transferinde Inter Miami ve MLS ile ortak çalışmasının mümkün olduğunun belirtildiği haberde Messi'nin Adidas ile ömür boyu geçerli bir sponsorluk anlaşması olduğu ve dev markanın da transferde etkin rol oynayabileceği ifade edildi.

1996 yılından bu yana MLS'in sponsoru olan Adidas, Amerikan ligiyle son olarak 2030 yılına kadar süren 830 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

KULÜP ORTAKLIĞI DA GÜNDEMDE

Inter Miami ve MLS'in Messi'ye sunabileceği bir diğer teklif maddesi ise kulüp hissesi. Arjantinli futbolcu, MLS'te geçirdiği dönemin ardından istediği bir takıma ortak olabilecek.

David Beckham, Los Angeles Galaxy ile benzer bir sözleşme imzxalamış ve futbolu bıraktıktan sonra Inter Miami'nin hissedarı olup takımı MLS'e sokmuştu.