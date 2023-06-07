Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri, Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a getirdi | Okan Buruk'u Beşiktaş derbisi kurtardı

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1- Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük payı olan Abdülkerim Bardakçı, gerilim filmlerini aratmayacak bir transfer öyküsünün kahramanı oldu geçtiğimiz yılın Haziran'ında. İlk 11’de 3 yerli oyuncu bulundurma kuralını dikkate alırsak, esasında sarı kırmızılı yönetimin bu sezon yaptığı en isabetli transfer bu oldu. Üstelik bu oyuncu ezeli rakiplerin elinden alındı. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş ciddi şekilde istiyordu. Hatta sarı lacivertli kulübe transferi bitmek üzereydi. Ama birkaç saat içinde her şey değişti ve Abdülkerim Bardakçı Galatasaraylı oldu. Bakın neler yaşandı...

KONYASPOR iMZA iÇiN ERDEN TiMUR’A 48 SAAT SÜRE VERDi

2- Abdülkerim’e ilk talip olan ve anlaşan isim Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’du. Ancak teknik direktör Okan Buruk’un transferi henüz tamamlanmadığı için ‘belki Abdülkerim’i istemez’ düşüncesiyle, sözleşme imzalamak için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’den süre istendi. Özgökçen Fenerbahçe ve Beşiktaş da istediği için Timur’a 48 saat süre tanıdı. O sırada Buruk’un, ailesinde yaşanan sağlık sorunları nedeniyle imzayı atamaması ve yönetimde ‘ilk transferi hoca gelmeden yapmayalım’ görüşünün ağır basması, Abdülkerim transferinin beklemeye alınmasına yol açtı.

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MENAJER GiDEMESiN DiYE ARABANIN ÇIKIŞ YOLUNU KAPATTI

3- G.Saray Abdülkerim transferini dondurunca F.Bahçe devreye girdi ve ilk resmi görüşmeyi yaptı. Bonservis için Fatih Özgökçen ile 3 milyon Euro’ya el sıkışıldı ancak futbolcunun menajeri Uğur Avadan ile bir türlü anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim’le bizzat konuşmak istedi. Koç telefonla görüştüğü oyuncuya “Sen yılda 20 milyon lira eder misin!” sözlerini söyleyince anlaşma sağlanma ihtimali tamamen bitti! Bunu öğrenen Erden Timur tekrar Uğur Avadan’ı görüşmeye çağırdı. Bundan sonrası çok önemli zira Timur, ikinci kez yakaladığı transfer fırsatını kaçırmamak için özel bir plan yaptı!

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RANDEVU YERi ÖZEL SEÇiLDi

“Menajerle NEF’in ana binasında görüşürsem, anlaşmazlık halinde hemen kapıdan çıkıp gider ve bir daha da ulaşamam. En iyisi Bebek’teki ofise çağırayım, orada görüşme noktası ile dış kapı arasında bayağı bir mesafe var. Anlaşamasak bile fikrini değiştirmemiz için yeterli zamanı kazandıracak bir mesafe” diye düşünen Timur, ne olur ne olmaz diye de kendi aracını, menajer Avadan’ın arkasına park ettirip çıkış yolunu kapattı!

ALi KOÇ’UN O SÖZLERi GURURUMU KIRDI

Böylelikle Erden Timur-Uğur Avadan görüşmesi başladı. Menajeri kaçırmamak (!) için her türlü önlemi alan Timur, Ali Koç meselesine hiç girmeden ilk görüşmede neden imza atamadıklarını anlatıp, özür diledi. Avadan ise Koç ile Abdülkerim arasında yaşanan süreci detaylarıyla ifade etti. Timur, “Çok büyütmeyin. Yanlış olmuş ama sinirle söylenmiştir” diyerek konuya kayıtsız kalmış gibi davranır ve şöyle der: “Neyse bırakalım bunları, Abdülkerim bize gelmek istiyor mu?”

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ASLINDA TRANSFER O ANDA BiTMiŞTi

Uğur Avadan, Ali Koç ve Erden Timur ile yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyordu o günlerde: “Fenerbahçe’nin tavrından sonra Erden Bey’in yaklaşımı bizi çok etkiledi. Aslında transfer o anda bitmişti.”

Menajer Uğur Avadan ile Erden Timur sadece 5 dakika içinde yıllık 17 milyon lira karşılığında anlaşma sağladı. Avadan ile Timur daha sonra Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’in yanında bulunan Abdülkerim’i telefonla arayıp görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Genç oyuncu, “Fenerbahçe Başkan Ali Koç’un sözleri gururumu kırdı” sözleriyle ifade etti üzüntüsünü.

BUNDAN SONRA BEŞiKTAŞ’A TOPLU iĞNE BiLE SATAMAZSIN!

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5- Galatasaray’ın Abdülkerim ile anlaştığı medyaya yansıyınca, Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticileri menajer Uğur Avadan’a telefon yağdırdı. Abdülkerim Bardakçı’nın Galatasaray ile anlaşması kısa sürer ama sonrası sancılı olur. Transferin bittiği medyaya yansıyınca Fenerbahçe ve Beşiktaş, menajer Uğur Avadan’ı telefon yağmuruna tutar. Konyaspor ile zaten anlaşmış olan Fenerbahçe, yıllık teklifini 23 milyon liraya kadar yükseltir. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, “Abdülkerim’i bize getirmezsen, bundan sonra Beşiktaş’ı toplu iğne bile satamazsın” diye tehdit eder. Ama atı alan Üsküdar’ı geçmiştir.

iCARDi TRANSFERiNDE ABDÜLKERiM ETKiSi

6- Abdülkerim Bardakçı’nın gelişi, Galatasaray’a şampiyonluğa getiren çok önemli futbolcuların transferinin de önünü açar. Şöyle ki; Erden Timur’la çok iyi anlaşan Abdülkerim’in menajeri Uğur Avadan, sarı kırmızılı yöneticiyi çok önemli bir isimle tanıştırır: George Gardi. Gardi; İcardi, Toreira, Mertens ve Zaniolo transferlerini bitiren menajer.

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TIMUR G.SARAY EFSANELERINI TRANSFERDE ELÇI YAPTI

Dries Mertens için Wesley Sneijder’den yardım alan Erden Timur, Lucas Torreira transferinde de Fernando Muslera’yı devreye soktu. Hakan Çalhanoğlu da geçen yıl Alexis Sanchez’le görüşme yapılmasını sağladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un transferde bu denli başarılı olmasında, camianın önemli isimlerinden aldığı destek büyük rol oynadı. Timur, Avrupa’da birçok kulübün yaptığı gibi, eski ve yeni önemli futbolcuları transferde elçi olarak kullanıyor. Dries Mertens için Wesley Sneijder’den yardım alan Timur, Lucas Torreira’yı ikna etmek için de Fernando Muslera’yı devreye soktu. Erden Timur’un transferdeki elçilerinden biri de İnter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu. Koyu Galatasaray taraftarı olan Çalhanoğlu, geçen yaz Timur’un ricası üzerine eski takım arkadaşı Alexis Sanchez’in transferi için devreye girdi.

SANCHEZ’LE BiR ARAYA GETiRDi

Çalhanoğlu; Timur ve Arda Turan’ı Milano’da Sanchez’le bir araya getirip transfer görüşmesi yapmalarını sağladı. Sanchez, “Avrupa kupalarında olmayan bir takımda oynamak istemiyorum” diye diretmese transfer o gün bitecekti. Daha sonra Marsilya’ya transfer olan Şilili futbolcu, 44 maçta 18 gol attı.

OKAN BURUK’U BEŞIKTAŞ DERBISI KURTARDI

12. haftaya lider Fenerbahçe’nin 5 puan gerisinde giren cimbom’da Beşiktaş ve Başakşehir maçları sonrası fark artsaydı, Dünya Kupası arasında teknik direktör değişimi yaşanacaktı. Flaş transferler yapan Galatasaray’ın şampiyonluk için daha fazla beklemeye tahammülü yoktu. Takımın ilk 11 maçında 12 puan kaybetmesi, 2022 Dünya Kupası öncesi oynanacak Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını daha kritik hale getirdi. Derbiyi 2-1’le geçen Aslan’ın Başakşehir’de 7-0’la şov yapması Okan Buruk’un geleceğine ilişkin tartışmaları bitirdi.

Futbol oynadığı yıllarda Galatasaray formasıyla 4 yıl üst üste lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Kupası ve Süper Kupa kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde de kulübün efsaneleri arasına girdi. Hem oyuncu hem teknik adam olarak Galatasaray’da şampiyonluk kupası kaldıran Buruk’un bu sezonki başarısı elbette ki kolay gelmedi. Zorlu geçen sezon içerisinde öyle zamanlar oldu ki, takımdan gönderilmesi pamuk ipliğine bağlıydı. Her an görevine son verilebilirdi.

BEKLENTiLER YÜKSEKTi

Icardi, Torreira, Oliveira, Abdülkerim gibi sansasyonel transferlerle güçlü bir kadro kuran yönetimin Buruk ve ekibinden beklentisi doğal olarak çok yüksekti. Ancak ilk haftalarda işler pek de yolunda gitmedi. 8. haftadaki 0-0’lık Adana Demir beraberliği ve hemen ardından gelen 2-1’lik Kaysesipor mağlubiyeti ve 2-2’lik Alanyaspor beraberliği sonrası Okan Buruk’un koltuğu iyice tehlikeye girdi.

YERiNE KiMi GETiRELiM?

12. haftada 2-0 kazanılan Karagümrük galibiyeti biraz olsun nefes almasını sağlasa da, camiada Buruk’a güven duymayanların sayısı bir hayli fazlaydı. B planları gündemden düşmüyordu. “Okan Buruk’un yerine kim gelsin?” tartışmaları bitmek bilmiyordu.

BAŞAKŞEHiR’DEKi 7-0’LIK ŞOV TARTIŞMALARA NOKTA KOYDU

2022 Dünya Kupası arası öncesi, 26 puanlı lider F.Bahçe’nin 5 puan gerisinde olan G.Saray’ın önünde çok zor 2 maç vardı; içerdeki Beşiktaş derbisi ve Başakşehir deplasmanı. Bu iki maç sonunda puan farkının açılması halinde Dünya Kupası arasında teknik direktör değişimi için düğmeye basılacaktı. Beşiktaş derbisi Okan Buruk adına bir kırılma maçı oldu. G.Saray’ın üstün bir oyunla Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etmesi ve bir sonraki hafta Başakşehir deplasmanında alınan 7-0’lık tarihi galibiyet Buruk’un camiadaki herkesten tam destek almasını sağladı.