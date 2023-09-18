Mermiye kafasını sokan kral: Mauro Icardi

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G.Saray’ın Samsunspor’u 4-2 yendiği maça damga vuran anlardan birine Mauro Icardi imza attı. Arjantinli yıldız karşılaşmanın 67. dakikasında yeni transfer Hakim Ziyech’in rakip kaleye saatte 112 kilometre hızla giden şutuna kafayla dokunmasıydı... Bu dokunuşla takımını 4-2 öne geçiren İcardi teknik direktörü Okan Buruk’un da övgüsünü aldı. Buruk “İcardi, mermiye kafasını soktu. O hızla bir topa kafayı sokup kaleye atmak büyük iş. Hakim’in de önemli ve güzel bir şutu vardı” ifadelerini kullandı.

19 HAFTADAKİ GOL SAYISINA BU SEZON 5 HAFTADA ULAŞTI

Mauro İcardi böylece ilk 11’de başladığı son 12 maçta da gol atmayı başardı. İcardi bu seride 17 gol attı. Yıldız oyuncu geçen sezon 22 golle tamamladığı ligde 19. haftada ulaştığı gol sayısına bu sezon henüz 5. haftada ulaştı. Öte yandan Galatasaray da iç saha yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Aslan bu seride 17 galibiyet alırken sadece 2 kez takıldı.

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iCARDi’NiN MUHTEŞEM SERiSi

* Beşiktaş

* Başakşehir

** İstanbulspor

** Sivasspor

** Ankaragücü

* Fenerbahçe

* Olimpija

** Trabzonspor

* Molde

* Molde

** Gaziantep FK

* Samsunspor