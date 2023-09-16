Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ışıl ışıl parlıyor! Fenerbahçe maçından sonra bir ilk...

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Galatasaray, Süper Lig’in 5’inci haftasında Samsunspor’u konuk ederken ilk yarıda sahne alan Kerem Aktürkoğlu gollerini sıraladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin 4’üncü haftasında oynanan Gaziantep FK maçının 11’inde değişiklik yapmadan takımını sahaya sürdü. Kaleyi Muslera’ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Angelino’dan oluşturdu. Orta alanda Torreira - Kerem Demirbay ikilisini bozmayan Buruk, hücum hattının sağında Tete, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya sürdü. Okan Buruk’un gol yollarındaki tercihi ise Arjantinli golcü Mauro Icardi oldu.

Galatasaray, Samsunspor karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay - Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi"

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YENİ TRANSFERLER KADRODA

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, Samsunspor maçında ilk kez kendilerine kadroda yer buldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 futbolcuyu Samsunspor maçının kadrosuna dahil ederken, 3 oyuncu ilk kez sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıktı. Öte yandan Wilfried Zaha ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

KEREM YİNE İŞ BAŞINDA

Sezona çok iyi başlayan ve son haftalarda Galatasaray'ın gol yükünü çeken Kerem Aktürkoğlu yine boş geçmedi.

Müsabakanın henüz 7. dakikasında ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu, 29. dakikada bir kez daha sahne alarak duble yaptı.

Abdülkerim Bardakcı'nın attığı golde pası veren Kerem Aktürkoğlu, müthiş oyununu bir de asistle süsledi.

12 GOLE ETKİ ETTİ

Bu sezon 7 Süper Lig maçına çıkan Kerem, 3 gol ve 9 asistlik katkı yaparak takımının başarısında en büyük pay sahiplerinden biri oldu.

Son 4 hafta performansıyla dikkat çeken milli oyuncu, 3 gol ve 3 asiste imza attı.

OCAKTAN SONRA BİR İLK

Süper Lig'deki son iki maçında da gol atan Kerem Aktürkoğlu (vs Gaziantep FK & Samsunspor), Ocak 2023'ten (vs Hatayspor & Fenerbahçe) bu yana ilk kez üst üste iki lig karşılaşmasında ağları havalandırdı.

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SARI-KIRMIZILI EKİP BU SEZON RESMİ MAÇLARDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, 2023-24 sezonu ile birlikte Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi serüveninde hiç maç kaybetmedi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de ise 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup şekilde yoluna devam etti. Öte yandan sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 3 maçı gol yemeden tamamlayarak ligde gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor.

GALATASARAY 18 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 18 karşılaşmada da mağlup olmadı. Toplamda 18 karşılaşmada 16 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, son yenilgisini geçen sene Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Giresunspor karşılaşmasında aldı.

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OKAN KOCUK, ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ

Samsunspor’un sezon başında Galatasaray’dan bedelsiz olarak transfer ettiği 28 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, eski takımına karşı forma giydi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarı, Okan Kocuk’u tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

SAMSUNSPOR’DA 3 YENİ TRANSFER 11’DE

Süper Lig’in yeni takımlarından Samsunspor’da 3 yeni transfer Galatasaray karşısında ilk kez kırmızı-beyazlı formayı giydi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu; Fransız orta saha Flavien Tait, Danimarkalı 10 numara Holse ve forvet Landry Dimata’yı Galatasaray maçında ilk 11’de görevlendirdi. Öte yandan kadroya yeni dahil edilen Muhammed Gümüşkaya ve Ercan Kara ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Samsunspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i şu isimlerden oluştu:

"Okan Kocuk - Bola, van Drongelen, Yunus Emre - Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata."

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FAS’TAKİ DEPREMZEDELER VE BURHAN SARGIN İÇİN SAYGI DURUŞU

Öte yandan karşılaşma öncesinde Fas’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı. Mücadele öncesinde depremde hayatını kaybedenler ve dün hayatını kaybeden Fenerbahçe ile A Milli Futbol Takımı’nın eski isimlerinden Burhan Sargın için saygı duruşunda bulunuldu.