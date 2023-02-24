Merih ve Koray, Avrupa'nın zirvesinde!

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Serie A’da forma giyen Merih Demiral ve Koray Günter, top kazanma parametresinde birçok önemli ismi geride bırakarak Avrupa’nın zirvesine çıktı. 100’den fazla parametrede futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator’un verilerine göre Merih, Avrupa’nın 5 büyük liginde top kapmada birinci sırada. Maç başa 11.71 top kapan milli oyuncuyu 11.32 ile Bundesliga’da Mainz forması giyen Alexander Hack izliyor. Üçüncü sırada ise 10.62 ortalama ile Verona’dan Sampdoria’ya kiralanan Koray Günter bulunuyor.

PAS ARASINDA KORAY, İTALYA'NIN 1 NUMARASI

Koray Günter ayrıca defans oyuncuları arasında pas arası parametresinde Serie A’da lider durumda. Maç başına 10.54 pas arası yapan tecrübeli oyuncuyu, 9.03 ile Verona’lı Giangiacomo Magnani ve 8.88 ile Spezia’lı Mattia Caldara izliyor. Koray Günter ayrıca maç başına 21.4 başarılı defansif aksiyon ile Atalanta’nın 21 yaşındaki savunmacı Caleb Okoli’nin ardından ikinci sırada

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