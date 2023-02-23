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94 saat sonunda enkaz altından kurtarılan Adnan Muhammet, Eskişehirspor'a transfer oluyor

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#Deprem#Adnan Muhammet Korkut#Eskişehirspor
94 saat sonunda enkaz altından kurtarılan Adnan Muhammet, Eskişehirspora transfer oluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 16:18

Gaziantep’te yıkılan 5 katlı Gölgeler Apartmanı’nın enkazından 94 saat sonra AFAD ekiplerince yürüyerek çıkarılan Adnan Muhammet Korkut’un Eskişehirspor’a transfer olma hayali gerçek oluyor.

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Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, deprem felaketinin yaşanmasıyla transferi ertelenen Adnan Muhammet Korkut'u telefonla arayarak Eskişehir’e davet etti.

Gaziantep Gazispor forması giyen 17 yaşındaki Adnan Muhammet, U19 takımında çalışmalarına başladıktan sonra profesyonel sözleşme geçiş yapma şansı elde edecek.

“Adnan Muhammet, önümüzdeki hafta şehrimize gelecek”

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Erkan Koca, Adnan Muhammet Korkut’un transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Eskişehirspor’un 7 dönem sonra transfer tahtasını açarak 17 futbolcuyu transfer ettik. Ülkemiz, hepimizi derinden üzen bir felaket yaşadı. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Felakette bizi umutlandıran olaylardan bir tanesi de 94 saat sonra Adnan Muhammet Korkut’un Gaziantep’te enkaz altından çıkarılışı olmuştur. Adnan Muhammet Korkut, enkaz altından çıkarıldığında ‘Eskişehirspor’a transfer olacağım. Transfer olmanın hayaliyle uyumuştum. Enkaz altında da bu hayalle yaşayarak hayata tutundum’ diyerek bizi inanılmaz duygulandırdı. Bizler de Adnan Muhammet’in bu hayalini gerçekleştirmek adına harekete geçtik. Kulüp başkanı olarak telefonla kendisine ulaştım. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettikten sonra Eskişehirspor’a transferi konusunda kendisini şehrimize davet ettik. Yönetim Kurulumuz Adnan Muhammet’in hayalini gerçekleştirirken, aynı zamanda Eskişehirspor’un bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu gösterdik. Adnan Muhammet, önümüzdeki hafta şehrimize gelecek ve transferini gerçekleştireceğiz.”

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94 saat sonunda enkaz altından kurtarılan Adnan Muhammet, Eskişehirspora transfer oluyor

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#Deprem#Adnan Muhammet Korkut#Eskişehirspor

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