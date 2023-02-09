Merih Demiral'ın forma kampanyasından depremzedelere 5 milyon TL! Ronaldo, Dybala ve Bonucci...

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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci ile konuşarak, bu 3 oyuncunun imzalı formasının açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık artırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 5 milyon TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.



Öte yandan milli futbolcu, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann’ın formalarının da açık artırmasının devam ettiğini belirtti.