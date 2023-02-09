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Merih Demiral'ın forma kampanyasından depremzedelere 5 milyon TL! Ronaldo, Dybala ve Bonucci...

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#Merih Demiral#Ronaldo#Deprem
Merih Demiralın forma kampanyasından depremzedelere 5 milyon TL Ronaldo, Dybala ve Bonucci...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 13:19

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık artırmaya çıkardığı Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci’nin imzalı formaları 5 milyon TL'ye satıldı.

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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci ile konuşarak, bu 3 oyuncunun imzalı formasının açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık artırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 5 milyon TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.

Öte yandan milli futbolcu, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann’ın formalarının da açık artırmasının devam ettiğini belirtti.

Merih Demiralın forma kampanyasından depremzedelere 5 milyon TL Ronaldo, Dybala ve Bonucci...

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#Merih Demiral#Ronaldo#Deprem

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