Merih Demiral'dan kendisine gelen 'Süper Kupa' tepkilerine sert cevap! 'Etkileşim için şov yapıyorsun!'

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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta oynanması planlanıyordu. İki takım; Suudi yetkililerin, Mustafa Kemal Atatürk'ün Yurtta sulh cihanda sulh' sözünün yazdığı pankart ve resminin yer aldığı tişörtlere izin vermemesi sebebiyle maça çıkmama kararı almıştı.

Bu durum sonrasında spor camiasından sosyal medyada birçok paylaşım gelmişti. Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'a ise bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki gelmişti.

Olayın yaşandığı esnada Al Ahli'nin Al Khaleej ile karşılaştığı maçın kadrosunda yer alan ve 90+12. dakikada oyuna dahil olan Demiral, kendisine gelen tepkilere sert yanıt verdi.

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"BANA ZARAR VERMEYE ÇALIŞMAK ÇOK ÜZÜCÜ"





Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej’e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim." dedi.

"ETKİLEŞİM İÇİN ŞOV YAPIYORSUN"

Merih Demiral ayrıca X platformunda kendisini eleştiren bir gönderiye de yanıt vererek, "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun Allah belanızı versin." ifadelerini kullandı.